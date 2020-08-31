وأشار إلى أن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اتفقا بالأمس الأحد، على عقد اجتماع في موسكو، موضحا أنه يجرى تنسيق المواعيد على أن تبدأ زيارة لوكاشينكو إلى روسيا خلال الأسابيع المقبلة، وبناء على ذلك سيعقد اجتماع في غضون أسبوعين.

وأجرى بوتين ولوكاشينكو يوم أمس اتصالا هاتفيا اتفقا خلاله على لقاء شخصي في المستقبل القريب أثناء زيارة لوكاشينكو لموسكو.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس الدولة الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.

