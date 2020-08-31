اليوم السابع
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لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بالقرى.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:22 م
لجنة متابعة الخدمات ببنى سويف تكثف جولاتها الميدانية والرقابية بالقرى.. صور جانب من جولات اللجنة
بنى سويف - أيمن لطفى

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تواصل لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بنى سويف جهودها الميدانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بتكثيف الجولات الميدانية والرقابية بالقرى من خلال اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض، للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية، ومواجهة كافة صور التعديات على أراضى الدولة والزراعية، وكذا الإشغالات المخالفة، ومواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة فى هذا الشأن، والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها.

وقامت اللجنة اليوم بحملة متابعة وتفتيش لسير العمل بمجلس قروى براوة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، وذلك برئاسة محمد على جبر معاون محافظ بنى سويف، وتم المرور الميدانى على كافة المرافق العامة بقرى الوحدة المحلية، وتم رصد عدد من المخالفات والسلبيات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقامت اللجنة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرية، حيث اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التى رصدتها اللجنة خلال متابعتها الميدانية، وتم توجيه مسئولى الوحدة المحلية بالتحقيق فى ذلك والمرور اليومى على تلك المكاتب الخدمية التى تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمى بها.

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بنى سويف

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