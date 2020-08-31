لجان لحصر المبانى الآيلة للسقوط وتوفير مساكن بديلة لقاطنيها بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ، بتشكيل لجان لحصر المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط وتوفير مساكن بديلة لقاطنيها، ومراجعة التراخيص الممنوحة لها، والوقوف على حالتها الإنشائية، وإعداد تقرير للعرض لاتخاذ ما يلزم من أعمال ترميم أو هدم، وفقاً لقانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، حيث جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبى المحافظ وسعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة والمرور الميدانى على المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والطرق وتبطين الترع وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمام جهات التنفيذ لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ أعضاء المجلس التنفيذى بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والرد عليها وإعداد تقرير إحصائى بحجم الشكاوى فى كافه القطاعات ونسب استجابة الجهات وطرق الحل، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً لحل شكاوى المواطنين وقدمت العديد من وسائل التواصل معهم (مكاتب خدمة المواطنين - خدمة الواتس اب - منظومة الشكاوى الحكومية ).

وفى نهاية الاجتماع، أكد محافظ الشرقية على المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب المحافظ بمتابعة الحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن والأحياء وإعداد تقرير عن حالة ما بها من معدات ( سيارات – لوادر – جليدر ) لإجراء أعمال الصيانة العاجلة للمعدات المعطلة والاستفادة منها فى تحسين منظومة العمل بالمراكز والمدن والأحياء وإحالة من يتسبب فى الفساد وتعطيل معده عن العمل إلى النيابة العامة.