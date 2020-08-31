اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:54 م
خالد صلاح
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لبنان يسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:46 م
لبنان يسجل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 17308 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 167 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 5446 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار


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