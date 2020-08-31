كوريا تكشف إمكانية تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعى المشددة بعد السيطرة على الحجر

وكالات

قالت الحكومة فى كوريا الجنوبية ، اليوم، الاثنين، إنه يمكن تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي المشددة في العاصمة وضواحيها بعد التأكد من استعادة قدرة نظام الحجر الصحي على التحكم في فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، داعية إلى الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقال "يون تيه-هو"، وهو مسؤول صحي كبير، في مؤتمر صحفي إنه لا يمكن تخفيف قيود مكافحة كورونا المشددة في منطقة سيئول وضواحيها، ما يسمى بإجراءات المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي، إلا بعد التأكد من أن نظام الحجر الصحي استعاد قدرته على السيطرة على حالة الفيروس.

ودعا الشعب إلى التعاون في جهود الحكومة لكي تنتهي إجراءات المستوى 2.5 من التباعد الاجتماعي في يوم 6 سبتمبر دون تمديد.

وقال إن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستبقي نظام التباعد الاجتماعي عند المستوى 2.5 أو ستخففه أو سترفعه إلى المستوى الثالث بعد إجراء التحليل الشامل للمؤشرات التي يمكن أن تؤكد قدرة نظام الحجر الصحي على السيطرة.

وأكد على أنه نظرا لأن هذا الإجراء يسبب ألما وإزعاجا كبيرا للسكان والعاملين لحسابهم الخاص في العاصمة وضواحيها، فيجب تنفيذه في فترة قصيرة و بصورة جريئة ودقيقة.

وأشار إلى أن هذا الأسبوع سيكون نقطة تحول نهائية لمنع انتشار كورونا وإعادة أنشطة الحياة اليومية، داعيا سكان العاصمة وضواحيها إلى الامتناع عن الخروج والتجمع.