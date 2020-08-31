كلية التربية للطفولة بجامعة السادات تستقبل طلاب بنين.. لأول مرة

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات بمحافظة المنوفية، عن استقبال طلاب الثانوية العامة بنين، وذلك لأول مرة بدءآ من العام الجامعى الجديد 2020/2021، وتمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الأقسام التالية: إعداد معلمين فى التربية الخاصة تخصص "إعاقة عقلية، إعاقة سمعية، التوحد، صعوبات التعلم، إعاقة بصرية، الموهوبين عقليآ"، وإعداد معلمين باللغة الإنجليزية، وإعداد معلمين باللغة العربية، وإعداد معلمين لمرحلة الحضانة.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد اعتمد نتيجة بكالوريوس كلية التربية بشبين الكوم، وذلك لدور مايو 2020 بنسبة نجاح 88,32%.

وأعلن الدكتور صبحى شرف عميد الكلية، أن نسبة النجاح بشعبة اللغة العربية بلغت 75%، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الإنجليزية 92,79، وبلغت نسبة النجاح فى قسم اللغة الفرنسية 95,29%، وبلغ نتيجة قسم التاريخ 85,26%.

وأضاف عميد كلية التربية، أن نسبة نجاح قسم الجغرافيا 89,77%، وقسم الرياضيات 80,36%، فيما بلغت نسبة النجاح فى قسم البيولوجى88,46%، وبلغ قسم الكيمياء 85,20%، أما قسم الفيزياء 83,65%.

وبلغت نسب النجاح بالتعليم الأساسى شعبة اللغة العربية 77,19%، وفِى الغة الإنجليزية 86,67%، ومواد اجتماعية 96,91%، والرياضيات 66,67%، وقسم العلوم 86,53%، وفى الطفولة بلغت 94,15%، وقسم الزراعى 77,42% كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة بكالوريوس الهندسة الإلكترونية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 71،7 %.

وأعلن الدكتور أيمن السيد عميرة عميد الكلية، أن نسبة النجاح بقسم هندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية 85،71% قسم هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم 92،74% وقسم هندسة وعلوم الحاسبات 86،36%.