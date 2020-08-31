فقدان الوزن يمنع الإصابة بسكر النوع الثانى لأن سببه السمنة أكثر من الوراثة

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة حديثة أن فقدان الوزن يمكن أن يمنع معظم حالات مرض السكري من النوع الثاني لأنه من المرجح أن يكون سبب هذا المرض هو السمنة أكثر من خطر وراثة الجينات من العائلة، ووجد الباحثون أن أكثر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بسكر النوع الثاني 11 مرة مقارنة بغيرهم، بحسب موقع جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

ونظر الباحثون إلى ما يقرب من 500 ألف شخص في المملكة المتحدة وما إذا كان لديهم جينات مرتبطة بالمرض وقاموا أيضًا بقياس مؤشر كتلة الجسم (BMI).

وجد الباحثون أن أولئك الذين هم في أعلى مجموعة من مؤشر كتلة الجسم، المصنفين على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، لديهم خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بمقدار 11 ضعفًا مقارنة بالمشاركين في نطاق الوزن الصحي.

كان هذا بغض النظر عما إذا كان لديهم جينات مرتبطة بالمرض، مما يدل على أن مؤشر كتلة الجسم هو أقوى عامل خطر.

أظهرت الدراسة أيضًا أنه لا يهم كم من الوقت كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، ولكن المهم هو ما إذا كان قد تجاوز عتبة الوزن الصحي الخالي من المخاطر.

وقال الباحثون إن كل شخص سيكون لديه عتبة مختلفة يبدأ عندها في تطوير مستويات غير طبيعية من السكر في الدم لذلك فإن الحفاظ على الوزن أقل من ذلك سيساعد على منع أو الوقاية من المرض.

من المعروف أن أنجح طريقة لتنظيم مرض السكري من النوع الثاني هي إنقاص الوزن، مع تشجيع الأطباء على اتباع نظام غذائي متوسطي أو نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

في عام 2019، كان هناك ما يقرب من 463 مليون شخص حول العالم يعانون من مرض السكري ، بما في ذلك 4.7 مليون في المملكة المتحدة و 34.2 مليون في الولايات المتحدة.

الغالبية العظمى من الحالات (حوالي 90 %) هي مرض السكري من النوع الثاني، والذي يحدث غالبًا بسبب زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة ، وتناول نظام غذائي غير صحي.

قد تحدد الوراثة أيضًا الأفراد الذين لديهم احتمالية أكبر لتطوير السكري، ولكن يبدو أن هذا أقل أهمية من نمط الحياة.

يتعرض عدد أكبر من أي وقت مضى لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ، ومن المتوقع أن تصل الحالات إلى خمسة ملايين في المملكة المتحدة في غضون خمس سنوات بما يتماشى مع ارتفاع انتشار السمنة.

قال الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور برايان فيرينس من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة وجامعة ميلانو في إيطاليا: "لقد أجرينا هذه الدراسة لمعرفة ما إذا كان الجمع بين المخاطر الوراثية ومؤشر كتلة الجسم الحالي (BMI) يمكن أن يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري."

وشهدت الدراسة التي شملت 445765 مشاركًا من البنك الحيوي في المملكة المتحدة تقسيم الأشخاص إلى خمس مجموعات وفقًا للمخاطر الجينية لمرض السكري وخمس مجموعات وفقًا لمؤشر كتلة الجسم.

تم تقييم المخاطر الموروثة لمرض السكري باستخدام 6.9 مليون جين تم قياس طول ووزن المشاركين عند التسجيل لحساب مؤشر كتلة الجسم لديهم.

وفقًا للقاعدة الأساسية، فإن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 29.9 يعانون من زيادة الوزن، وأولئك الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30 يعانون من السمنة.

ولكن لا يوجد رقم محدد لمؤشر كتلة الجسم يُحتمل أن يحدث عنده مرض السكري من النوع الثاني، على الرغم من أنه من المعروف أنه أقل في مجموعات ذوي البشرة السمراء والآسيوية والأقليات العرقية الأخرى.

كان متوسط ​​عمر المشاركين، الذين كان أكثر من نصفهم بقليل من النساء، 57 عامًا وتمت متابعتهم حتى يبلغ متوسط ​​أعمارهم 65 عامًا.

خلال تلك الفترة ، أصيب 31298 (7%) منهم بداء السكري من النوع الثاني.

قال الباحثون في إحاطة افتراضية للجمعية الأوروبية لأمراض القلب السنوية (ESC) إن أولئك في أعلى مجموعة بمؤشر كتلة الجسم، بمتوسط ​​34.5 ، لديهم خطر الإصابة بالسكري بمقدار 11 ضعفًا مقارنة بأدنى مجموعة من مؤشر كتلة الجسم ، بمتوسط ​​21.7. ).

كان هذا حتى لو لم يكن لدى أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع مخاطر وراثية.

قال البروفيسور فيرينس: "تشير النتائج إلى أن مؤشر كتلة الجسم هو عامل خطر أقوى بكثير لمرض السكري من الاستعداد الوراثي".

اكتشف المحققون أيضًا أن طول الفترة الزمنية التي يرتفع فيها مؤشر كتلة الجسم للشخص لا يؤثر على خطر الإصابة بمرض السكري.

قال البروفيسور فيرينس: "هذا يشير إلى أنه عندما يتجاوز الناس عتبة معينة لمؤشر كتلة الجسم ، فإن فرص إصابتهم بمرض السكري ترتفع وتظل عند نفس المستوى عالي الخطورة بغض النظر عن طول فترة زيادة الوزن".

قال البروفيسور فيرينس إن معظم حالات المرض يمكن إما منعها إذا ظل مؤشر كتلة الجسم لدى شخص ما أقل من نقطة التوقف الشخصية التي يتم عندها تشغيل مستويات السكر في الدم غير الطبيعية.

وأضاف أن كل شخص لديه عتبة مختلفة تجعله معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري ، موضحًا أن هذا سبب إصابة بعض الأشخاص ذوي الوزن الصحي بهذه الحالة والبعض الآخر لا يعانون من زيادة الوزن.