غرق شابين خلال السباحة بنهر النيل فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض شابين للغرق خلال السباحة بنهر النيل، بإحدى القرى التابعة للبدرشين فى الجيزة، وتم انتشال جثتيهما، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد تعرض شخصين للغرق بنهر النيل، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشال جثتيهما.

وتبين أن "أحمد.ح" و"حازم.ص"، تعرضا للغرق خلال السباحة بنهر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جدير بالذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.