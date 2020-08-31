ضبط صاحبة مستودع استولت على دقيق مدعم بـ186 ألف جنيه فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء عن عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية متنوعة من بينه ضبط "وفديه ع ا" 56 سنة صاحبة مستودع دقيق وتقيم بدائرة مركز طما لقيامها بالاستيلاء على 108 أطنان دقيق بلدى مدعم المربوط على البطاقات التموينية، وبيعه فى السوق السوداء، حيث بلغت فروق الأسعار 186.196 جنيه.

كما تم ضبط "محمود ع ا ع" 42 سنة صاحب محل بقالة - ويقيم بدائرة قسم طهطا لبيعه سجائر بأزيد من السعر المقرر، وتم ضبط 24 علبة سجائر، وضبط 13 قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و12 قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و6 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و5 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و6 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل، و5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم حمل شهادة صحية وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثلة.