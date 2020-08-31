ضبط أكياس بلازما وأجهزة نقل دم غير صالحة للاستخدام بالغربية.. صور

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة التموين، بالتنسيق مع إدارة بنك الدم بالغربية من ضبط كميات من البلازما غير صالحة للاستخدام وعدد من أجهزة نقل الدم، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد كلف كل من مديريتي التموين والصحة، بتكثيف الحملات التموينة علي كافه الانشطه التجاريه وضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومستغلي قوت المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

وقام المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة تموين الغربية ومدير عام الرقابه التموينيه مجدي عوض بشن حمله تموينيه اليوم الاثنين قادها اشرف شحاته كبير مفتشي التموين السيد احمد الحواله المفتش بإدارة الرقابه التموينيه، محمد صلاح باز، خالد زكي والدكتوره ناهد مولانا مدير عام بنوك الدم بالغربيه.

وتمكنت تلك اللجنه من ضبط احد تجار السوق السوداء ويحترفون الاتجار في بلازما اكياس الدم المحظور بيعها وتداولها خارج بنوك الدم المعتمده رسميا من وزاره الصحه حيث اجريت عمليه شراء واسفر عن خلالها ضبط وتحريز كميه من اكياس البلازما الغير صالحه للاستهلاك وكميات من اجهزه نقل الدم وحرر محضر يالواقعه رقم 20873لسنه 2020 جنح قسم اول طنطا، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جانب من المضبوطات

المضبوطات

جانب من الحملة