اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أكياس بلازما وأجهزة نقل دم غير صالحة للاستخدام بالغربية.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:01 م
ضبط أكياس بلازما وأجهزة نقل دم غير صالحة للاستخدام بالغربية.. صور جانب من المضبوطات
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة التموين، بالتنسيق مع إدارة بنك الدم بالغربية من ضبط كميات من البلازما غير صالحة للاستخدام وعدد من أجهزة نقل الدم، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد كلف كل من مديريتي التموين والصحة، بتكثيف الحملات التموينة علي كافه الانشطه التجاريه وضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومستغلي قوت المواطنين وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك.

وقام المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة تموين الغربية ومدير عام الرقابه التموينيه مجدي عوض بشن حمله تموينيه اليوم الاثنين قادها اشرف شحاته كبير مفتشي التموين السيد احمد الحواله المفتش بإدارة الرقابه التموينيه، محمد صلاح باز، خالد زكي والدكتوره  ناهد مولانا مدير عام بنوك الدم بالغربيه.

وتمكنت تلك اللجنه من ضبط احد تجار السوق السوداء ويحترفون الاتجار في بلازما اكياس الدم المحظور بيعها وتداولها خارج بنوك الدم المعتمده رسميا من وزاره الصحه حيث اجريت عمليه شراء واسفر عن خلالها ضبط وتحريز كميه من اكياس البلازما الغير صالحه للاستهلاك  وكميات من اجهزه نقل الدم وحرر محضر يالواقعه رقم 20873لسنه 2020 جنح قسم اول طنطا، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

IMG-20200831-WA0041
جانب من المضبوطات
 
IMG-20200831-WA0043
المضبوطات 
 
IMG-20200831-WA0044
جانب من الحملة

بلازما غير صالحة للاستخدام

تموين الغربية

طنطا

اكياس الدم

بنك الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة