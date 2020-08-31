اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حملة مكبرة على المقاهى المخالفة بالسنبلاوين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:23 ص
صور.. حملة مكبرة على المقاهى المخالفة بالسنبلاوين حملة مكبرة على المقاهى المخالفة
الدقهلية _ شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت حملة ليلية مكبرة من رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، من ضبط عدد من الشيش والفحم والمخالفات فى عدد من المقاهي بالمدينة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومتابعة المقاهي والكافيهات، وتحت اشراف ومتابعة المدير العام، متولى عبدالعال متولى، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

حيث قام فتحى إبراهيم حسن، نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والسيد حسان، مدير الإشغالات برئاسة المركز وفريق العمل الميدانى، بحملة مكبرة  ليلية لرفع الاشغالات والمرور علي المقاهي والكافيهات وضبط المخالفات بها، وأسفرت الحملة عن مصادرة 35 شيشة لحظر استخدامها، و ثلاثة شيكارة فحم، عشرة كراسي تعوق حركة المارة فى الطريق العام.

وقد تم التنبيه مشدداً بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من إنتشار فيروس كورونا،وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

WhatsApp Image 2020-08-31 at 1.20.04 AM (1)
 
حملة مكبرة على المقاهى المخالفة 

 

WhatsApp Image 2020-08-31 at 1.20.04 AM (2)
 
حملة مكبرة على المقاهى المخالفة 

 

WhatsApp Image 2020-08-31 at 1.20.04 AM
 
حملة مكبرة على المقاهى المخالفة 

 

WhatsApp Image 2020-08-31 at 1.20.05 AM
 
حملة مكبرة على المقاهى المخالفة 

 

WhatsApp Image 2020-08-31 at 1.20.06 AM
 
حملة مكبرة على المقاهى المخالفة 

اخبار مصر

اخبار مصرية

الدقهلية

محافظ الدقهلية

حملات ليلية

كافيهات مخالفة

ضبط شيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة