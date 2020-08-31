صور.. حملة مكبرة على المقاهى المخالفة بالسنبلاوين

الدقهلية _ شريف الديب

تمكنت حملة ليلية مكبرة من رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، من ضبط عدد من الشيش والفحم والمخالفات فى عدد من المقاهي بالمدينة لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، بتكثيف حملات رفع الإشغالات ومتابعة المقاهي والكافيهات، وتحت اشراف ومتابعة المدير العام، متولى عبدالعال متولى، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

حيث قام فتحى إبراهيم حسن، نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والسيد حسان، مدير الإشغالات برئاسة المركز وفريق العمل الميدانى، بحملة مكبرة ليلية لرفع الاشغالات والمرور علي المقاهي والكافيهات وضبط المخالفات بها، وأسفرت الحملة عن مصادرة 35 شيشة لحظر استخدامها، و ثلاثة شيكارة فحم، عشرة كراسي تعوق حركة المارة فى الطريق العام.

وقد تم التنبيه مشدداً بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من إنتشار فيروس كورونا،وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة على المقاهى المخالفة

حملة مكبرة على المقاهى المخالفة

حملة مكبرة على المقاهى المخالفة

حملة مكبرة على المقاهى المخالفة

حملة مكبرة على المقاهى المخالفة