صحيفة: السيطرة على 56% من حرائق كاليفورنيا.. وبرودة الجو تساعد

كتبت رباب فتحى

واصل رجال الإطفاء تحقيق مكاسب يوم الأحد فى معركتهم ضد ما يقرب من عشرين حريقًا هائلًا في كاليفورنيا - بما في ذلك الحرائق المعقدة في منطقة خليج سان فرانسيسكو التي أحرقت أكثر من 750.000 فدان وأجبرت مئات الآلاف من الإجلاء، وفقا لصحيفة "يو إس أيه توداى" الأمريكية.

وقال دانييل بيرلانت المتحدث باسم هيئة الحرائق على تويتر: "بشكل عام ، يحرز رجال الإطفاء تقدمًا كبيرًا. سنواصل رؤية جهود الاحتواء تتزايد".

وأوضحت الصحيفة أن برودة الجو وتراجع درجات الحرارة يساعد فى جهود احتواء الحرائق.

تم رفع أوامر الإجلاء أو خفضها إلى تحذيرات في بلد النبيذ بالولاية في وادي نابا ، شمال سان فرانسيسكو. لكن أكثر من 60 ألف شخص ما زالوا قيد الإجلاء الإجباري في جميع أنحاء الولاية.

أدت الحرائق التى بدأت في 17 أغسطس ، إلى حرق 375209 فدانًا ، وتدمير أكثر من 1200 منزل وقتل خمسة أشخاص ، وفقًا لما ذكرته هيئة الأطفاء. وتم احتواء الحرائق بنسبة 56٪ حتى الساعة 2 بعد ظهر الأحد بتوقيت كاليفورنيا.

وكان رجال الإطفاء يكافحون أكثر من 600 حريق، نجمت عن 12 ألف صاعقة خلال أسبوع. واحترق حوالى 1.2 مليون فدان من الأراضى. ونتج أغلب الضرر عن ثلاث مجموعات من الحرائق انتشرت على مساحة 1175 ميلر مربع من الغابات والمناطق القروية فى منطقة خليج بسان فرانسيسكو.

وتسببت النيران فى حرق الف منزل ومبانى أخرى وأجبرت الآلاف على الفرار وقتلت ستة أشخاص، وغطت المجتمعات بدخان وضباب خطير وتركت السكان فى حالة تأهب.

وقال هانك هانسون، البالغ من العمر 81 عاما إنه ليل الثلاثاء الماضى عندما ذهب إلى الفراش كان لديه منزل جميل فى مزرعة جميلة. وبحلول ليلة الأربعاء لم يكن لديه شئ سوى حفنة من الرماد.