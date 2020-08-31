شرطة بورتلاند تعلن أن التجمع قرب بلدية المدينة "مخالف للقانون"

أعلنت شرطة بورتلاند في وقت متأخر الليلة الماضية أن التظاهر في شمال شرق المدينة "تجمع مخالف للقانون" وأمرت الحشود بالتفرق من منطقة قريبة من مبنى إداري يضم هيئات بينها الشرطة أو المخاطرة بالتعرض للاعتقال.

وكتبت شرطة بورتلاند على تويتر "لأولئك القريبين من مبنى كيلي، تجمعكم هذا مخالف للقانون بسبب نشاط إجرامي.

"عدم الإذعان لهذا الأمر قد يعرضكم للاعتقال، المثول أمام المحكمة و أو استخدام عوامل السيطرة على الحشود ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر الغاز المسيل للدموع و أو أسلحة ذات تأثير".

وجاءت مظاهرة الليلة الماضية في أعقاب إطلاق نار قاتل وسط اشتباكات في الشوارع مطلع الأسبوع بين أنصار الرئيس دونالد ترامب ومتظاهرين ضده وسط مدينة بورتلاند.

وقالت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون الليلة الماضية إن شرطة الولاية سترسل أفرادا وموارد إلى بورتلاند للمساعدة في إبقاء الوضع بالمدينة تحت السيطرة.