سكرتير مساعد أسيوط يتابع ملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء.. صور

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة معاً فضلاً عن الحفاظ على الثروة العقارية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وهو ما دفع الحكومة لإعطاء فرصة جديدة للمواطنين بمد فترة التصالح واستلام طلبات تقنين الأوضاع وسداد جدية التصالح الـ 25% حتى 15سبتمبر المقبل طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية لتقنين أوضاعهم.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء والعمل على تذليل العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء موضحاً أن المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والأحياء تتلقى طلبات التصالح حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية وفقاً لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء.

تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد بأسيوط يرافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج المركز التكنولوجى بمركزى صدفا وأبوتيج للإطمئنان على سير العمل بها ومدى تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد الـ 25% جدية التصالح من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقاً للقانون فضلًا عن مراجعة ملف التقنيين لأراضى أملاك الدولة والإجراءات التى تم الانتهاء منها.

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء فى أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية.