سقوط عصابة خطفت صاحب محل مفروشات لطلب فدية 2 مليون جنيه فى المحلة

الغربية – مصطفى عادل

نجح ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم، من ضبط 3 متهمين بخطف صاحب محل مفروشات واحتجازه لطلب فدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه، وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة، بتحرير رمضان قرنى أحمد حسان، صاحب محل مفروشات، ومقيم منطقة العلو، بقيام 3 أشخاص باختطافه داخل توك توك تحت تهديد السلاح، وتلقيهم اتصالا من الجناة يطلبون فدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط مباحث قسم ثان المحلة، برئاسة الرائد احمد عبد الشافي رئيس مباحث القسم، وتوصلت التحريات إلى قيام 3 متهمين هم: "ا. ع . ل"، و"ر. ال"، و"ا. ع . م" مسجلين جنائيا، يستقلون توك توك باختطاف المجني عليه، أثناء الذهاب لعمله والاتصال بشقيق المجني عليه، وطلبهم فدية 2 مليون جنيه.

وكشفت التحريات أن والد أحد المتهمين تربطه علاقة صداقة مع والد المجنى عليه، وكان يتردد عليه وطالبه عدة مرات بمبالغ مالية دون وجه حق، وعندما رفض توعده وترصد المتهم بالاتفاق مع باقى المتهمين لخطف المجنى عليه وطلب فدية 2 مليون جنيه، وتم إحالة المتهمين للنيابة وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.