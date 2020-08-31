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سعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولى العهد بهاشتاج "#محمد_بن_سلمان_35_سنه"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:23 م
سعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولى العهد بهاشتاج "#محمد_بن_سلمان_35_سنه" الأمير محمد بن سلمان
كتب محمد تهامى زكى

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احتفل الشعب السعودى، بكل طوائفه بعيد ميلاد ولى عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذى يكمل اليوم 31 أغسطس، 35 عاما، مدشنين هاشتاج محمد_بن_سلمان_35_سنه، تصدر قائمة الترند فى المملكة وبعض دول الخليج العربى.

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ومن ضمن المشاركين من خلال الهاشتاج، الفنان عبادى الجوهر، الذى نشر عبر تويتر صورة لولى العهد، صحبها بتعليق: "جعل عمرك طويل"، فيما قال الفنان ناصر القصبى: "سنوات مديدة بالعطاء والرخاء والازدهار، شفناك وشفنا الحياة معك، عزك الله وعزنا الله فيك، واللهم أحفظ أميرنا محمد من كل شر وجعل عمره طويل.
 
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 أما المدون عيد سمران، فقال: "يا زعيم المجد حنا فى فعولك نفخر.. والوطن كله فخور بحكمتك وأقدامك، من مؤسسها الملك عبد العزيز الأكبر.. لين جا دورك وحنا زامنا مع زامك، هيبتك خلت جميع الناس فعلك تشكر.. يا محارب للفساد ومقدمٍ بإلمامك، الوطن بك قدم بإذن الله معك ما يخسر.. يا حكيم العصر فى حكمك وفى إسهامك"، فيما قال سعد القحطانى: "كل عام وأنت قائد للنجاحات والهمم والعزم".
 
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وقال المدون نواف الشمرى: "كل عام وانت بخير يا أبا سلمان، جعلك الله ذخراً وعزة وفخراً لنا، الحمد الله على وجودك بيننا، التحولات التى صعنتها خلال 5 أعوام تثبت بأننا فى الطريق الصحيح لمستقبل مشرق ومزدهر للوطن بمشيئة الله، سر بنا يا محمد"، وقال مشارى المطيرى: "معاً سنكمل بناء بلادنا لتكون كما نتمناها جميعاً، مزدهرة قوية، تقوم على سواعد أبنائها وبناتها".

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وُلِدَ الأمير محمد بن سلمان، فى مدينة الرياض فى 31 أغسطس 1985، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، والدته هى الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمى، تَلقَّى تعليمه العام فى مدارس الرياض وأنهى دراسته الثانوية فى العام 2003، ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة، أكمل خلال فترة تعليمه عددًا من الدورات والبرامج المتخصّصة، وحصل على درجة البكالوريوس فى القانون من جامعة الملك سعود، حائزًا على الترتيب الثانى على دفعته.
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الأمير محمد بن سلمان

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ولى العهد السعودى فى طفولته

 

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السعودية

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