زوج يحاول إلقاء زوجته من الطابق الخامس بحلوان لحصولها على قرار تمكين مسكن

كتب محمود عبد الراضى

بالرغم من عِشرة العمر، ووجود أطفال بمثابة القاسم المشترك بينهما، إلا أن ذلك لم يشفع للزوجة لدى زوجها، التي عانت الأمرين برفقته على مدار سنوات من الزواج، بعدما تحول منزل الزوجية في منطقة حلوان لحلبة صراع.

السيدة البسيطة التي ارتبطت بشاب يقاربها في العمر، لم تدر أن حياتها ستتحول رأساً عن عقب، وأن الخلافات الزوجية لن تهدا، وبالرغم من إنجابها منه 4 أطفال، إلا أن ذلك لم يوقف من حدة الخلافات بينهما.

الخلافات تطورت بشكل كبير، لدرجة أن أقارب الزوجة تدخلوا لحلها، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، ووصل الأمر لدرجة التراشق والشجار بين الطرفين، حيث اتهم الزوج أشقاء زوجته بالتعدي عليه بالضرب والتسبب في إصابته، قبل 3 سنوات من الآن، ليحصل على حكم ضدهم بالسجن، وفقاً لروايات الجيران.

فقدت الزوجة أشقائها بدخولهم السجن، ولم تجد ما ينفق عليها وأطفالها، فقررت العودة مرة أخرى لمنزل الزوجية، تتسول زوجها في الصفح، وأن يبدأ الاثنان صفحة جديدة، لكنه قابلها بالعنف، خاصة بعدما حصلت على حكم بالتمكين من السكن.

وفي مشهد صادم، تعدى الزوج على زوجته بالضرب في "بلكونة" شقتهما بالطابق الخامس، محاولاً إلقائها على الأرض، حيث تمكنت كاميرات الهواتف المحمولة للمواطنين، من توثيق الواقعة، وبثها على السوشيال ليتم ضبط المتهم، حيث أكد الجيران أنه سبق تعديه عليها وتوثيقها بالحبال.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية نجحت فى ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب، وتم تداول مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على زوجته بالضرب بالأيدى أثناء تواجدهما بشرفة الشقة محل سكنهما وتهديده بإلقاء زوجته من أعلى .

أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن قيام أحد الأشخاص "سائق – مقيم دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة" بالتعدي على زوجته" ربة منزل – مقيمة بذات العنوان" بالضرب بالأيدى وطردها من مسكن الزوجية والصادر لها ولأولادها قرار تمكين من الشقة محل سكنهما، وتهديده بإلقائها بسبب خلافات زوجية بينهما.

عقب تفنين الإجراءات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.