رفع 78 حالة إشغال من سوق بدرخان بمدينة بنى سويف.. صور

بنى سويف فريق المحافظات

واصلت الوحدات المحلية جهودها فى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالعمل الميدانى المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها،وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا،ومواجهة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواجهة كافة صور الغش التجارى والتلاعب فى الأسواق، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية.

و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة مكبرة اليوم الاثنين بسوق بدرخان تحت إشراف عبد الحى سيد نائب رئيس الوحدة المحلية وبحضور محمد رياض مساعد رئيس المدينة ورئيس المنطقة الخامسة ورئيس الاشغالات والقوة المرافقة.

أسفرت الحملة على رفع 78 حاله إشغال من سوق بدرخان عبارة عن بائعين جائلين وموازين وشماسى وتانداتوإشغال طريق والتحفظ على كافة الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.