رفع 2000 طن من التراكمات الطينية فى مدينة مكسيكية بسبب الأمطار

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "إيفوكين انفورماتيبو" المكسيكية إن الأمطار الشديدة فى مدينة أكابولكو، وهى مدينة وميناء بحرى رئيسى فى ولاية جيريرو، أدت إلى آثار كبيرة من التراكمات الطينية والحجارة والأنقاض، وغيرها من النفايات.

وقال عمدة المدينة خوان كارلوس مانريكى جارثيا إن عمال الخدمات العامة فى المدينة جمعوا نحو 2000 طن من القمامة والأتربة بسبب الأمطار الغزيرة التى شهدتها أكابولكو فى الأيام الماضية.

وأشار جارثيا إلى أنه كانت هناك أتربة كثيرة وحجارة بسبب الانهيارات الأرضية وتفكك التلال بسبب تلك الأمطار الغزيرة خاصة فى شوارع ميخيا وسينفونيا ديل مار، والمنطقة الغربية، ونقل نحو 100 رجل تلك الأتربة.

وقال مانريكى جارثيا: "لقد كنا يقظين للغاية، وزار رئيس البلدية، أديلا رومان أوكامبو، المناطق المتضررة للإشراف على هذه الأعمال، وسنواصل حسب التعليمات، للحفاظ على السلامة الجسدية والتراثية لجميع أكابولكينوس".

وقال منسق الخدمات العامة البلدية إنه تم التعامل مع تقارير المواطنين فى الوقت المناسب.