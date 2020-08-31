رئيس وزراء لبنان المكلف يتعهد بإصلاح سريع وتشكيل الحكومة بوقت قياسى

رسالة بيروت : إيمان حنا

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، مصطفى أديب، أنه يسعى إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن من خلال أصحاب الكفاءات المختصين بهدف إجراء إصلاحات سريعة وعاجلة.

وقال أديب فى مؤتمر صحفى: "ندعو الله بتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، فلا وقت للكلمات، الوقت للعمل فقط".

وتابع: "الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التى قبلنها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك، وبإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء اصلاحات سريعة"، متعهدًا بأن يتم تشكيل الحكومة فى توقيت قياسي.

وحصل الدبلوماسى اللبنانى مصطفى أديب على تأييد أغلبية النواب لتكليفه برئاسة الوزراء اليوم الأثنين، بخلاف إجماع رؤساء وزراء لبنان السابقين، والرئيس ميشال عون.

وحصل أديب، سفير لبنان فى ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطنى الحر المسيحى ترشيحه له.

ويضم مجلس النواب اللبنانى عادة 128 عضوا لكن سبعة استقالوا بعد انفجار مرفأ بيروت فى الرابع من أغسطس.