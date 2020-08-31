اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:12 م
خالد صلاح
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رئيس مجلس المصالحة بأفغانستان يرفض قرار الرئيس غانى تعيين الأعضاء

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:48 م
رئيس مجلس المصالحة بأفغانستان يرفض قرار الرئيس غانى تعيين الأعضاء الرئيس الأفغانى أشرف غانى
أ.ش.أ

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أعرب رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبدالله عبدالله، عن اعتراضه على قرار الرئيس أشرف غانى تعيين أعضاء مجلس المصالحة، مشيرًا إلى أن ذلك من اختصاص رئيس المجلس.

وقال عبدالله - في بيان وفقًا لقناة (طلوع) الأفغانية اليوم الاثنين، "إن الاتفاق الموقع في مايو الماضي ينص على أن تعيين أعضاء المجلس من اختصاص رئيسه بالتشاور مع الرئيس والقادة السياسيين ورئيسي غرفتي البرلمان والمجتمع المدني والنخب".

وأشار إلى أنه لا حاجة للقرار الرئاسي الذي صدر بتعيين أعضاء المجلس، مؤكدا أن تشكيل المجلس يجب أن يكون شاملا وممثلا للأمة كاملة، لافتًا إلى أن المشاورات قد بدأت بالفعل مع الحركة المدنية.

وكان رئيس أفغانستان قد عين 46 عضوًا بمجلس المصالحة، بينهم مسئولون حكوميون رفيعي المستوى، وساسة مشهورون وسيدات وقادة مجاهدون سابقين في خطوة لاقت انتقادات عدد ممن وردت أسماؤهم بالقائمة، وآخرين لعدم اختيارهم.  


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