رئيس كورينا الجنوبية يكشف إمكانية مناقشة الحكومة مطالب الأطباء المضربين بعد كورونا

وكالات

كشف رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، أن الحكومة يمكن أن تتناقش مع المجتمع الطبي بشأن مطالباته بعد استقرار وضع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك فى ظل استمرار الإضراب العام للأطباء احتجاجًا على خطة الحكومة لزيادة عدد طلاب الطب في كليات الطب.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن "مون" ، خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه في المكتب الرئاسي: "بعد استقرار وضع كوفيد-19، يمكن للحكومة مناقشة القضايا التي أثارها المجتمع الطبي وكذلك حل الاختلالات الإقليمية في الخدمات الطبية وتعزيز الرعاية الطبية الأساسية وتوسيع نطاق الرعاية الطبية العامة من خلال المنظمة الاستشارية التي وعدت بإنشائها الحكومة والهيئة الاستشارية التي اقترحت تأسيسها الجمعية الوطنية".

وأشار إلى أنه من الصعب فهم ماهية الشروط اللازمة لعودة الأطباء إلى المجال الطبي.

وشدد الرئيس مون على أن المكان الذي يجب أن يكون فيه الأطباء هو مكان بالقرب من المرضى، وقال "يجب على الأطباء ألا ينسوا قسم أبقراط الذي يلزمهم بأخذ صحة المرضى وأرواحهم بعين الاعتبار أولاً".

وأضاف قائلا: "أتطلع إلى قرار المجتمع الطبي العظيم بالعودة إلى العمل في أسرع وقت ممكن لرعاية المرضى وإنهاء القلق العام".

ولكنه أكد قائلا: "من المؤسف للغاية أن المجتمع الطبي لم يضع حدا لرفضه علاج المرضى في هذه المرحلة الخطيرة التي يحتاج الناس فيها إلى الأطباء أكثر من أي وقت مضى"، وتابع قائلاً: "ليس لدى الحكومة خيارات كثيرة لأنه يتعين عليها إنفاذ القوانين لحماية حياة الناس وصحتهم".