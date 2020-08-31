رئيس صندوق الاستثمار الروسى: موسكو باعت أكثر من 13 مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا

إبراهيم سعيد

أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، المسؤول عن تمويل لقاح "سبوتنيك 5"، أن اللقاح الروسي يتميز عن كل اللقاحات في العالم، وأن الصين وأمريكا وأوروبا انتهجوا نفس النهج الروسي على الرغم من أنهم لن ينتهوا من المرحلة الثانية.



وتابع "دميترييف"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN": "نجري مفاوضات مع عدة دول لإنتاج لقاح كورونا على أراضيها منها مصر".



وأشار إلى أن هناك مشروعات مشتركة كثيرة بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أنهم قاموا ببيع أكثر من 13 مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا للدول المختلفة.



وذكر المسؤول عن تمويل القاح، أنهم يصدرون أدوية خاصة بفيروس كورونا لـ 15 دولة بالعالم، متابعًا: "ننظر للاستثمار الاقتصادي في مصر، وهناك مجالات واعدة للاستثمار بسبب القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".