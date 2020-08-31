اليوم السابع
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رئيس "النزاهة والشفافية" السابق يشيد بقرارات الرئيس للقضاء على "الفساد"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:59 م
رئيس "النزاهة والشفافية" السابق يشيد بقرارات الرئيس للقضاء على "الفساد" أسامة مراد
كتب رامى محيى الدين

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أشاد أسامة مراد، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لبرنامج تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية في مكافحة الفساد.

 

وقال مراد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى، إن تعزيز النزاهة والشفافية يقي من الفساد، وهو بمثابة إجراء يساهم فيما يشبه بـ"الوقاية من المرض".

 

وأكد مراض على أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإشراف الرقابة الإدارية وأن تكون صاحبة السلطة الأعلى على كل الجهات الرقابية، موضحًا أن تعدد الأجهزة الرقابية والقوانين، تخلق منفذا للفاسدين للهروب منه، لأنها تؤدى لتضارب القرارات، وقرارات الرئيس كافحت ذلك.

 

وذكر رئيس المجلس الاستشاري لتعزيز النزاهة، أن المجلس عندما أنشئ كان يضم أحزابا سياسية وتعاون من كافة الأطراف، مضيفًا:"مفيش حد فوق المساءلة والمحاسبة، وقضايا الرأي العام الأخيرة تؤكد ذلك".

 

 

 


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