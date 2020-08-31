رئيس البرلمان اللبنانى يطالب بالإسراع فى تشكيل حكومة تمتلك برنامجا إصلاحيا

كتب أحمد عرفة

دعا رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى إلى الإسراع بتشكيل حكومة تمتلك برنامجا إصلاحيا، مطالبًا القضاء اللبنانى الاستعانة بمن يريد فى التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت تحت سقف سيادة لبنان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس البرلمان اللبنانى، أن ما كشف عنه انفجار المرفأ عدا عناصر الدولة الفاشلة، هو سقوط هيكل النظام السياسى والاقتصادى بالكامل"، مشددا على "ضرورة التغيير فى هذا النظام الطائفى لأنه علة العلل، داعيا أن يأخذ التحقيق مجراه فى انفجار مرفأ بيروت من دون إبطاء أو تسرع، وليستعين القضاء اللبناني بمن يريد فنيا وتقنيا تحت سقف حفظ سيادة لبنان وعدم استباحة سلطاته.

وأشار نبيه برى إلى أن بعض السياسيين لم يشعروا بمأساة الناس وأصبحوا يتصرفون وكأن شيئا لم يحصل، ومضوا بممارسة الدلع والمراهقة والمقامرة والمغامرة بالوطن لتحقيق مكاسب آنية"، محذرا من أن "الاستمرار بهذا الأداء السياسى يمثل أرضا خصبة لإنقاذ الشياطين النائمة من الخلايا الإرهابية التى تتحايل الفرصة للعبث بالوحدة والسلم الأهليين، لافتًا إلى أن الخوف والقلق على لبنان هذه المرة ليس من الخارج بل من الداخل.

كما طالب رئيس البرلمان اللبنانى بالإسراع فى تشكيل حكومة قوية جامعة للكفاءات تمتلك برنامجا إصلاحيا محددا برؤية واضحة لإعادة إعمار ما تهدم، والمباشرة بالإصلاحات.