دول البلطيق تفرض عقوبات على لوكاشينكو و29 من مسئولى حكومة روسيا البيضاء

رويترز

فرضت ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، حظر سفر على رئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، و29 مسؤولا آخرين بحكومته، اليوم، الاثنين، وذلك في مؤشر على نفاد صبرها إزاء الأسلوب الحذر الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبى تجاه مينسك.

وقادت دول البلطيق الثلاث دعوات للغرب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه لوكاشينكو الذي يتهمه معارضوه والغرب بتزوير الانتخابات لتمديد حكمه المستمر منذ 26 عاما.

وتستهدف العقوبات التي أعلنتها الدول الثلاث بشكل متزامن مسؤولين متهمين بتزوير الانتخابات، والضلوع في أعمال عنف ضد المتظاهرين منذ انتخابات التاسع من أغسطس آب.

ونفي لوكاشينكو، حليف موسكو، تزوير الانتخابات ويقول إن المتظاهرين يتلقون دعما من الخارج.