حملات لغلق المحال المخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع والطرق بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تكثف الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، من حملاتها لرفع الإشغالات المخالفة يومياً من الشوارع والطرق الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة، تنفيذاً لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشن محمد محمود رئيس حى أول حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات بشارع الجيش والمحطة وميدان التحرير وميدان عرابى وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميرة وشارع الفلوجة وشارع سعد زغلول وشارع المكتبات والمنتزه.

ونفذ رئاسة حى أول قرار الإزالة الإدارى رقم 26 لسنة 2020 والذى ينص على إزالة الاشغالات والمخالفات الكائنة بمنطقة مساكن التجنيد وقد قامت الحملة بتنفيذ 24 حالة إزالة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق اليوم بالتعاون مع شرطة قسم ثان الزقازيق من استرداد محلات (أملاك دولة) بمنطقة الصيادين من واضعى اليد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة وتحصيل المتأخرات عن المتقاعسين عن السداد .

وأزالت رئاسة الحى 5 أكشاك غير مرخصة وعدد حالة تعدى على خط التنظيم بمنطقة الجمباز وإزالة 17 حالة تعدٍ من الصاج والعروق الخشبية تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بقيادة نبيل فاروق رئيس المركز بحملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، بحضور مسئولى الإشغالات والنظافة والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية برئاسة المركز.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة بشوارع المدينة ومنطقة الغشام اليوم، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسى واستاندات وصبات وبروز وغيرها، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير حملة لتنفيذ قرارات الغلق الإداري لـ 3 محال تجارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.