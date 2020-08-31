جو بايدن يتهم ترامب بالتسبب فى أعمال العنف بالمدن الأمريكية

كتب أحمد عرفة

اتهم المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكة جو بايدن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتسبب بأعمال العنف فى المدن الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن الرئيس ترامب يريد أن يرى الأمريكيين يقتلون بعضهم ودولة فى حالة حرب من نفسها ويسود فيها الانتقام، وغرد بايدن مهاجما ترامب على "تويتر"، قائلا: "يجب ألا نصبح دولة فى حالة حرب مع أنفسنا. بلد يقبل قتل إخوانه الأمريكيين الذين لا يتفقون معك. دولة تتعهد بالانتقام من بعضها البعض. لكن هذه هى أمريكا التى يريدنا الرئيس ترامب أن نكون عليها".

وأضاف بايدن، فى رسالته: "كان دونالد ترامب رئيسًا لما يقرب من أربع سنوات. درجة الحرارة فى البلاد أعلى الآن، والتوترات أقوى، والانقسامات أعمق، وكلنا أقل أمانًا لأنه لا يستطيع القيام بعمل الرئيس الأمريكى".