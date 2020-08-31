جامعة أسيوط :امتحانات الدراسات العليا وسط إجراءات وقائية مشددة

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن انتهاء الجامعة من استعداداتها لبدء موسم امتحانات الدراسات العليا " دبلومات- ماجستير- دكتوراة" غداً الثلاثاء 1/9/2020 ، وأن هذه الاستعدادات تأتى مطابقة للإجراءات الاحترازية التى أعلنتها إدارة الجامعة داخل وخارج اللجان لضمان سلامة الطلاب والحفاظ على صحتهم ، فضلاً عن توافر فرص وسبل الراحة والأمان للطلاب داخل اللجان .

وفى هذا السياق ، أجرى الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث جولة تفقدية لكليات الآداب، والتمرض ، والتجارة ، حيث بدأ جولته بتفقد كلية الآداب واستقبله كلاً من الدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب ، والدكتور محمد أبو رحاب وكيل كلية الآداب لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور معتمد سليمان رئيس قسم الدراسات الاسلامية بكلية الآداب .حيث تفقد اللجان الامتحانية المقامة فى مدرج الاستاذ الدكتور سليمان حزين ومدرج الدكتور حسن إبراهيم وقاعات 18,19 والتى ستجرى بهم امتحانات الماجستير والدبلومات مثل اللغة العربية -العبرية -الإنجليزية -الأثار -الإعلام- ووثائق ومكتبات – ودراسات إسلامية –وعلم النفس- وجغرافيا- ودبلومة الخدمة النفسية التطبيقية – ودبلومة مكتبات ومعلومات.

ثم تابع نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث جولته بتفقد كلية التمريض حيث استقبلته الدكتورة ميمى مكاوى وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة ميرفت على خميس وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتفقد سيادته اللجان المقامة فى مدرجى السفلى وهذه مخصصة لحالات الطوارئ ، والمدرج العلوى والذى يضم الامتحانات المخصصة للإدارة – والنساء والتوليد- والأطفال – صحة المجتمع- والمسنيين – الحالات الحرجة – النفسية – باطنة وجراحة .

واختتم الدكتور المنشاوى جولته بتفقد لجان كلية التجارة فى مجمعات قاعة (1) والتى تضم امتحانات دبلومة المراجعة والضرائب ودبلومة محاسبة المصارف والمؤسسات المالية ، والماجستير المهنى لإدارة الأعمال - والسياسيات العامة ، وماجستير العلوم فى المحاسبة ، وإدارة الأعمال ، والإقتصاد ، والتأمين ، والعلوم السياسية ، أما الدكتوراة فى فلسفة المحاسبة والتأمين والعلوم السياسية ، حيث رافقه كلاً من الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة ، والدكتور عبدالرحيم خليل وكيل كلية التجارة للدراسات العليا ، والدكتور علاء عبدالحميد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وشدد الدكتور أحمد المنشاوى على وجود بوابة رئيسية لدخول الطلاب ومتوافر بها كمامات ومطهرات وتعقيمات وكواشف حرارية حرصاً على سلامتهم وأرواحهم ، إضافة إلى وضع أرقام الجلوس فى أكياس بلاستيكية وتوفير مطهرات الأيدى فى كافة اللجان ولاسيما الأطباء .

كما حرص الدكتور المنشاوى على اختيار المدرجات جيدة التهوية من خلال وجود مكيفات أو مرواح وسقفها مرتفع ، مع تباعد الطلاب بمسافة متر ونص أو مترين وذلك منعاً لتفشى العدوى وتخفيف حدة انتشارها ، منوهاً عن عدم تغفيل هذه الإجراءات للوقاية من الفيروس المستجد

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات

جولة نائب رئيس جامعة أسيوط بعدد من الكليات