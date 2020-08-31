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توافد ودخول طلاب الثانوية دور ثان لجان امتحان الجيولوجيا وعلم النفس

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:13 ص
توافد ودخول طلاب الثانوية دور ثان لجان امتحان الجيولوجيا وعلم النفس طلاب الثانوية العامة
محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل توافد طلاب الثانوية العامة دور ثان ودخولهم لجان الامتحان استعدادا لأداء  شعبة العلوم الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، كما يؤدي طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولي) في الفترة الأولي، ومادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، وشعبة الرياضيات الاختبار في مادة اختبار الاستعداد  للقبول بالجامعات (الرياضيات).

وتابعت غرفة عمليات الوزارة وصول أسئلة الامتحانات إلى اللجان.


ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثانى إلى 110900 طالب وطالبة، وعدد لجان السير إلى (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثانى.

 


وشدد الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.


 
ووجه حجازى، رؤساء اللجان بتنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير المنتدبين لتقدير الدرجات والعاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين، وأعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، مع حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش، ومنع التدخين داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة دور ثان

امتحان الجيولوجيا دور ثان

امتحانات علم النفس

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