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"تمن العربية اللى بحلم بيها".. خال يهدى نجل شقيقته ربع مليون لنجاحه بالدبلوم

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:23 م
"تمن العربية اللى بحلم بيها".. خال يهدى نجل شقيقته ربع مليون لنجاحه بالدبلوم الطالب يوسف جمال مع هدية خاله
القليوبية إبراهيم سالم

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مفاجأة كبيرة عاشها الطالب يوسف جمال، ابن مدينة طوخ بالقليوبية وصاحب الـ 19 عامًا، جهزها له خاله بمناسبة نجاحه في الدبلوم، خاصة بعدما حصل على مجموع 68%، ووعده بها وأوفى بوعده لها بعد النجاح وهي هدية 250 ألف جنيه، كثمن للسيارة التى يحلم بها يوسف.

ونشر الطالب "يوسف" صورة له مع المبلغ على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأرفقها برسالة كتب فيها " الحمدلله نجحت بنسبة 68%، ودي أحلا هدية جتلي من خالي أخو أمي اللي برة مصر .. سعر العربية اللي عجباني، أنت أخدت كام من خالك لما نجحت؟".

وتوالى المتابعون لـ "يوسف" على صفحته الشخصية بتهنئته بهدية خاله له على نجاحه بالدبلوم الفنى الصناعي، غير مصدقين لحجم الهدية الكبيرة التى قدمها له خاله على نجاحه.

وشارك الطالب يوسف جمال ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، بأعمال درامية مثل مسلسل "أيوب" مع الفنان مصطفى شعبان، ومسلسل "ابن أصول" مع حمادة هلال، ويحلم بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

 

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الطالب يوسف جمال

 

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الطالب يوسف جمال 2
الطالب يوسف جمال 2

 

الطالب يوسف جمال
الطالب يوسف جمال

 

يوسف جمال مع الفنان أحمد الشامي
يوسف جمال مع الفنان أحمد الشامي

 

يوف جمال مع محمد رمضان
يوف جمال مع محمد رمضان

 


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