بغداد (أ ش أ)

أصدرت قيادة عمليات بغداد اليوم الاثنين، تنويها بشأن تفجير مسيطر عليه لمخلفات تنظيم داعش الإرهابي في معسكر النصر غربى العاصمة العراقية، وذكرت القيادة - في بيان لها حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الجهد الهندسي سيقوم بتفجير "مسيطر عليه" للمواد المتفجرة - من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي - في معسكر (النصر) غربي بغداد، لذا يجب الانتباه حال سماع دوي الانفجار.