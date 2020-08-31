اليوم السابع
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تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:35 ص
تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين كورونا فى الصين - أرشيفية
رويترز

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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 أغسطس بزيادة عن تسع حالات تم تسجيلها قبل يوم.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة واردة من الخارج فيما يمثل اليوم الخامس عشر على التوالي الذي لا يتم فيه تسجيل حالات منقولة محليا.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 19 حالة مقابل أربع حالات قبل يوم.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

 

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كورونا فى الصين

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