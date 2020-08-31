بومبيو: ترامب يبحث فرض قيود على الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، في مقابلة يوم الإثنين ، إن الرئيس ترامب يدرس تقييد الطلاب الصينيين من الدراسة في الولايات المتحدة، مضيفًا أن الإدارة من المرجح أن تعلن عن إجراءات جديدة ضد بكين في الأسابيع والأشهر المقبلة.

ووفقا لتقرير ذا هيل، بومبيو كان يرد على سؤال حول جهود الإدارة ضد تأشيرات الطلاب الصينيين ومناصب البحث الأكاديمي التي تعمل لصالح الحكومة في بكين.

وقال بومبيو عندما سئل عما إذا كان من الأسرع عدم السماح لمزيد من الطلاب الصينيين بالدخول إلى الولايات المتحدة لبعض الوقت: "لا أريد أن أتقدم أمام القرارات التي يقيمها الرئيس"، وأضاف: " ليس كل طالب صيني موجود هنا يعمل نيابة عن أو بناءً على توجيه من الحزب الشيوعي الصيني ، لكن هذا شيء ألقى الرئيس ترامب نظرة جادة عليه".

ألقي القبض على مواطن صيني يجري بحثا في جامعة فيرجينيا يوم الجمعة بتهم فيدرالية شملت محاولة سرقة الأسرار التجارية واختراق انظمة الكمبيوتر.

ويعتبر هذا الاعتقال هو أحدث مثال على عدد متزايد من القضايا التي رفعتها سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية ضد مواطنين صينيين يزعم أنهم يستغلون مناصبهم في الأوساط الأكاديمية للتجسس ضد الولايات المتحدة.

وفي مايو ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب كان يدرس إلغاء تأشيرات الآلاف من طلاب الدراسات العليا الصينيين والباحثين القادمين من الجامعات الصينية.

ومن المحتمل أن تؤدي القيود الإضافية أو الحظر المفروض على الطلاب الصينيين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية من بكين وتزيد من إلحاق الضرر بالعلاقات الأمريكية الصينية.

اتخذت الدولتان تدابير على جبهات متعددة تتعلق بالدبلوماسية والتجارة والوصول إلى وسائل الإعلام وحقوق الإنسان ووباء COVID-19 ، كما جعل ترامب الصين قضية انتخابية رئيسية ووصف سياسات إدارته بأنها متشددة مع بكين بينما هاجم المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن ، قائلاً إن انتخابه سيكون هدية للحزب الشيوعي الصيني.