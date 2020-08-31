بايدن: ترامب يريد أمريكا فى حالة حرب مع نفسها ويسود مبدأ الانتقام والقتل

كتب محمد شعلان

أكد جو بايدن، المرشح الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، أن الرئيس ترامب يريد أن يرى الامريكيين يقتلون بعضهم ودولة فى حالة حرب من نفسها ويسود فى فيها الانتقام، وغرد بايدن مهاجما ترامب على "تويتر"، قائلا: "يجب ألا نصبح دولة فى حالة حرب مع أنفسنا. بلد يقبل قتل إخوانه الأمريكيين الذين لا يتفقون معك. دولة تتعهد بالانتقام من بعضها البعض. لكن هذه هى أمريكا التى يريدنا الرئيس ترامب أن نكون عليها".



بايدن على تويتر

وأضاف بايدن، فى رسالته: "كان دونالد ترامب رئيسًا لما يقرب من أربع سنوات. درجة الحرارة فى البلاد أعلى الان، والتوترات أقوى، والانقسامات أعمق، وكلنا أقل أمانًا لأنه لا يستطيع القيام بعمل الرئيس الأمريكي".

وكان قد أدان جو بايدن، المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، أعمال العنف التى وقعت فى مدينة بورتلاند فى الآونة الأخيرة، مؤكدا أن إطلاق النار فى شوارع هذه المدينة أمر غير مقبول.

وقال المرشح الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على تويتر مساء الأحد: "العنف المميت الذى رأيناه بين عشية وضحاها فى بورتلاند غير مقبول.. إطلاق النار فى شوارع مدينة أمريكية عظيمة أمر غير مقبول.. أدين العنف بجميع أنواعه من قبل أى شخص، سواء من اليسار أو اليمين. وأنا أتحدى دونالد ترامب أن يفعل الشيء نفسه".

ويأتى ذلك بعد ساعات من تعليق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أعمال الشغب المستمرة وغياب الأمن فى مدينة بورتلاند، حيث قال ترامب أن حاكم المدينة فشل فى السيطرة على الأوضاع، وأكد أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل رائع لتقديم الدعم إلى المدينة فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الحل للسيطرة على حالة الانفلات الأمنى فى المدينة، هو تدخل الحرس الوطنى.