وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في بلجيكا منذ بداية تفشي الجائحة وصل حتى الآن إلى 85 ألفا و42 حالة. ويعكس المجموع جميع الأشخاص المصابين في بلجيكا والحالات النشطة المؤكدة؛ وكذلك المرضى الذين تعافوا أو ماتوا من عواقب الفيروس.

وفي الفترة من 21 إلى 27 أغسطس، سجلت السلطات الصحية في بلجيكا ما معدله 15 حالة دخول جديدة إلى المستشفيات يوميًا، وهو ما يمثل انخفاضًا قويًا مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 24 مريضًا جديدًا في الأسبوع السابق.

وأضاف المعهد أن البلاد سجلت أيضا متوسط ​4 وفيات يوميًا خلال الأسبوع الماضي، وهو أيضًا يمثل انخفاضا مقارنة بالمعدل اليومي البالغ 8 في الأسبوع السابق. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في بلجيكا منذ بداية الوباء حاليًا 9894 حالة.