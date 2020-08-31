طوكيو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 68 ألفا و577 حالة في البلاد، وذلك عقب تسجيل 603 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 1297 حالة، وذلك عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.