اليوم السابع
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"الوادى الجديد" تنفى سحب رخص التسيير القديمة قبل الموعد المحدد من الداخلية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:31 م
"الوادى الجديد" تنفى سحب رخص التسيير القديمة قبل الموعد المحدد من الداخلية وحدات تراخيص المرور بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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نفت الصفحة الرسمية لمحافظة الوادى الجديد، ما يتداوله بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، عن سحب رخصة التسيير للوحات القديمة رغم وجود مهلة حتى 20 أكتوبر المقبل، وأكدت أن المهلة لتركيب الملصق الإلكترونى والسحب يتم للوحات القديمة، دون توقيع أى غرامات أو عقوبات على المواطنين، لتشغيل منظومة النقل الذكى، لما له عائد على المجتمع والمواطن

وأعلنت الأجهزة التنفيذية المختصة عن استمرار تقديم الخدمات الخاصة بتجديد الرخص وتسليم الملصق الإلكترونى، وناشدت جميع المواطنين مساعدة رجال المرور فى إنهاء تركيب اللوحات الجديدة.

وكانت وزارة الداخلية قررت مد العمل بجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2020/9/1 م، ولحين الانتهاء من منظومة تركيب الملصق الإلكترونى، والمقرر انتهاء المهلة المحددة لها فى 2020/10/20 م، على أن يكون العمل من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الثامنة مساءً لتركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم فى الموعد المحدد.

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وحدات تراخيص المرور بالوادى الجديد

 

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وحدات تراخيص المرور بالوادى الجديد

 

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المواطنين بإنتظار دورهم بوحدات المرور بالوادى الجديد

 

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وحدات تراخيص المرور بالوادى الجديد

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المواطنين بإنتظار دورهم بوحدات المرور بالوادى الجديد
 

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