وتابعت السلطات أن تعليق الرحلات لا يؤثر على تشغيل جميع عمليات الشحن الدولية والرحلات الجوية المعتمدة بشكل خاص من قبل الإدارة العامة للطيران المدني.

يذكر أن الرحلات الجوية للركاب معلقة في الهند منذ 23 مارس الماضي، وعملت فقط في إطار الترتيبات الثنائية الخاصة مع بعض الدول وذلك منذ يونيو الماضي.