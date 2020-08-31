نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت إدارة الطيران المدني في الهند اليوم الاثنين، تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية سبتمبر المقبل على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضحت الإدارة - في بيان نقلته (إن دي تي في) الهندية - أن السلطات المختصة قد تسمح ببعض الرحلات على بعض الخطوط وذلك وفق دراسة الحالات التي تطرأ بشكل فردي.