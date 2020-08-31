اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:21 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"الصحفيين": فحص الطعون على المتقدمين لجدول المشتغلين بجدية كاملة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:12 م
"الصحفيين": فحص الطعون على المتقدمين لجدول المشتغلين بجدية كاملة خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد خالد ميرى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة القيد، أن اللجنة حريصة على إعلان كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين قبل انعقاد اللجنة بوقت كاف، وذلك إيمانا بحق الجمعية العمومية فى متابعة ومعرفة كل ما يجرى داخل النقابة، ولمنح أعضاء الجمعية العمومية الفرصة الكاملة لتقديم أية طعون يرونها ضد أى متقدم للجنة، فهذا حق أصيل للجمعية العمومية.
 
وأضاف خالد ميرى فى بيان له، أن لجنة القيد بابها مفتوح لتلقى آية طعون وأنه سيتم التعامل مع الطعون وفحصها بجدية كاملة لضمان التطبيق الكامل والصحيح لقانون النقابة ولائحة القيد.
 
قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين،  عقد لجنة القيد  للنقل لجدول المشغلين، أيام 7,8,9 سبتمبر القادم، مؤكدة أنه يشترط ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى أثناء الحضور.
 
وأعلنت لجنة القيد أسماء المتقدمين للجنة المشتغلين ومواعيد مثولها أمام لجنة القيد برئاسة خالد ميرى. 
 
كانت نقابة الصحفيين، قد فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11الى 25 يوليو الماضى، حيث سيتقدم الصحفى بالأوراق المطلوبة، وهى خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات، وصورة الكارنيه.

 


نقابة الصحفيين

خالد ميرى

اخبار مصر

الصحفيين

لجنة القيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة