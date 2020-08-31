وأضاف تولر - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن هناك بعضا من سوء الفهم والتشويش المقصود على طبيعة العلاقة بين التحالف الدولي والحكومة العراقية، وواشنطن لا تريد بقاء عسكريا دائما أو قواعد دائمة في العراق.

وأوضح تولر "أن القوات الأمريكية غادرت العراق، إلا أنه في عام 2014 طلبت الحكومة العراقية المساعدة في قتال تنظيم داعش الإرهابي، وحققنا مع شركائنا الكثير من التقدم ونحن بالمرحلة الأخيرة من الحملة ضد الإرهاب وبعدها لن يكون هناك حاجة للتواجد في العراق".