السعودية تشهد تراجعا ملحوظا فى إصابات كورونا بعد تسجيل 951 حالة

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة السعودية في إحاطة صحفية اليوم الاثنين، تسجيل (951) إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 315.772 إصابة، مقابل شفاء 1029 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 290.796 حالة، وتوفى 27 حالة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 3.897 حالة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 910 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 314821 حالة .

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 1226 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 289667 حالة .، وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3870 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 21284 والحالات الحرجة 1545 حالة .