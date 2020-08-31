الحكومة الفرنسية تدرج أكثر من 8 آلاف شخص على قائمة الإرهاب

كتب أحمد عرفة

أعلنت الحكومة الفرنسية، عن إدراج أكثر من 8 آلاف شخص على لائحة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 5413 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مقابل 5453 يوم السبت.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، ذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4 حالات إلى 30606 مقابل 30602 أمس السبت.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات 4535 مقابل 4530 في اليوم السابق، وارتفع عدد المرضى بوحدات الرعاية المركزة إلى 402 مقابل 400 في الإحصاء السابق.