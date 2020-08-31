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الحكم فى تظلم أحد متهمى "فساد المليار دولار" من عدم التصرف بأمواله.. اليوم

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:00 ص
الحكم فى تظلم أحد متهمى "فساد المليار دولار" من عدم التصرف بأمواله.. اليوم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها فى التظلم المقدم فى أمر المنع من التصرف فى الأموال رقم 56 لسنة 2017، أوامر تحفظ الصادر من مكتب النائب الخاص لكل من "م.ف.ح" المتهم بقضية فساد المليار دولار، و"ف.ح .م" و"ي ا.ا" وذلك في القضية رقم 433 لسنة 2016 حصر أموال عامة والمقيدة برقم 40 لسنة 2016 حصر تحقيق.

وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الملياردولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى. وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطنى بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالى مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصى ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.


فساد المليار دولار

اختلاس

التحفظ على الاموال

جنايات القاهره

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قضية فساد المليار دولار

محكمة جنايات القاهرة

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