الحبس شهر لأسترالى هرب مرارا من الحجر الصحى بسلم خشبى لزيارة صديقته

كتبت ريم عبد الحميد

ذكرت وسائل إعلام أسترالية، أن رجلا استطاع أن يهرب مرارا من الفندق الذى يتم حجره صحيا فيه، فى إطار مكافحة كورونا، باستخدام سلم خشبى، حتى يتمكن من زيارة صديقته.

وقالت صحيفة "وشنطن بوست"، نقلا عن وسائل إعلام أسترالية، إن الرجل الأسترالى ويدعى يوسف كاراكايا، عمره 31 عاما، وبعد توجهه من سيدنى إلى بيرث أواخر يوليو الماضى، كان من المفترض أن يقضى 14 يوما فى العزل. وتطلب منطقة غرب استراليا الذى تقع فيها مدينة بيرث، من الزائرين من أنحاء أخرى من البلاد بها معدل إصابة أعلى بكورونا، الدخول فى حجر صحى لمدة أسبوعين، عادة فى فندق مع رقابة أمنية مشددة.

ووفقا لهيئة الإذاعة الأسترالية، فإن كاراكيا وبعد وصوله للفندق لم يمكث طويلا، واستطاع التسلل إلى السطح والنزول إلى الشارع فى أولى محاولاته دون أن يتضح كيف. ثم تواطأ معه احد الأشخاص وعاد بسلم خشبى. وخلال الأيام الثلاثة التالية، استخدم سلم لمغادرة غرفته بالفندق دون أن يتم اكتشافه ثم عاد بعد ساعات.

وتم تنبيه العاملين بالفندق إلى السلم وتم إزالته، ليتمكن كاراكيا والمتواطئ معه فى إحلاله بسلم أخر.

وتم العثور على كاراكيا مختبئا فى خزانة ثياب بمنزل صديقته عندما جاءت الشرطة للقبض عليه، وفقا للصحف الاسترالية. وزعم أنه اليوم كان عيد ميلاده، وأنه كان سيقع فى مأزق لو لم يرها.

وصدر حكم ضد كاراكيا بالحبس ستة أشهر لكه سيمضى شهرا واحدا فقط إلى جانب الشهر الذى قضاه بالفعل. وفقا لشبكة إيه بى سى الاسترالية.