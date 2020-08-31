اليوم السابع
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الجيش الليبى يعلن انفجارا داخل معسكر اليرموك فى العاصمة طرابلس

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:25 م
الجيش الليبى يعلن انفجارا داخل معسكر اليرموك فى العاصمة طرابلس الجيش الليبى
كتب محمد عبد العظيم

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أعلن الجيش الليبى عن انفجار داخل معسكر اليرموك فى العاصمة طرابلس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.  وكان الجيش الليبى قد أعلن بالأمس عن انتشار مكثف للميليشيات فى العاصمة الليبية طرابلس.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة الماضية اندلاع بعض المظاهرات، وفيما قرر فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق، تكليف وزير دفاع ورئيس أركان جديدين فى طرابلس.

وكان فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضى، إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

 


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