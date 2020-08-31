التحريات تكشف ملابسات غرق شابين بنهر النيل فى البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث، بمركز شرطة البدرشين فى الجيزة، عن ملابسات غرق شابين بنهر النيل، حيث تبين أن الشابين توجها للاستحمام بنهر النيل، بإحدى القرى التابعة للبدرشين، إلا أنهما تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة، وفور الحادث أبلغ شهود عيان أفراد أسرتيهما، لكونهما من ذات القرية، وتم إخطار مركز شرطة البدرشين، والاستعانة برجال الإنقاذ النهرى.

وأكدت تحريات رجال المباحث، وأقوال شهود العيان، عدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وتم انتشال الجثتين، وإنهاء الإجراءات الخاصة بدفنهما، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد تعرض شخصين للغرق بنهر النيل، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، لانتشال جثتيهما.

وتبين أن "أحمد.ح" و"حازم.ص"، تعرضا للغرق خلال السباحة بنهر النيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.