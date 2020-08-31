الانتهاء من إصلاح خط طرد صرف صحى بقطر 1000 مم بشارع سكة قطور بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال إصلاح الكسر الواقع بماسورة خط طرد صرف صحى بقطر 1000 مم لمحطة مياه المشتل الواقع بشارع سكة قطور.

ووجه رئيس المدينة مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بالعديد من المعدات اللازمة لأعمال الحفر والإصلاح فور وقوع الحدث، واستمرت عملية الإصلاح عدة ساعات وتم الانتهاء من إصلاح الخط وعودة ضخ مياه الشرب بعد انقطاعها خلال فترة إصلاح الماسورة.

وكانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن مناطق حى اول المحلة وضعفها بمناطق حي ثان، بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 1000مم.

وأكدت الشركة فى بيانها، أثناء قيام شركة النصر للتركيبات التابعة لإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب لأعمال تنفيذ ربط خطوط مياه حاملة جديدة بالمحلة الكبرى، حدث كسر مفاجئ بخط طرد صرف صحي قطر 1000مم خرسانة خاص بمحطة رفع صرف صحي المشتل وهذه المحطة تستقبل 60%من صرف صحي المحلة الكبرى.

وأكدت الشركة أنه يُجري اعمال الكشف وتصفيه الخط لتحديد العطل وموعد الانتهاء من الإصلاح، مطالبة المواطنين والمستشفيات واصحاب المخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.