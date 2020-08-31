الأموال العامة تضبط سيارة مهربة جمركيا أثناء تجولها بشوارع سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة جنوب الصعيد فرع سوهاج من كشف غموض وجود سيارة كاديلاك متوقفة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة قسم ثان سوهاج مهربة جمركيا وتحمل لوحات معدنية ليبية وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية المقررة.

ترجع الواقعة عقب تلقى العميد جلال أبوسحلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد فرع سوهاج مفادها قيام أ. ف والمقيم دائرة قسم ثان سوهاج بقيادة سيارة مهربة جمركيا وغير مسدد لها أى رسوم والسيارة متوقفة بمنطقة جانبية بدائرة قسم ثان سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى قادها العقيد راشد سالم مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المتحرى عنه ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج بقيادة السيارة ماركة كاديلاك والتى تحمل لوحات معدنية ليبية موديل 2002 غير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام القانون والتنقل بها داخل البلاد.

أكدت التحريات عقب الاستعلام من مصلحة الجمارك بالمنطقة الغربية جمرك السلوم والذى أفاد بأن السيارة المنوه عنها أفرج عنها فى عام 2014 ومنحت صلاحية تسير حتى 2015 والسيارة غير خالصة الرسوم الجمركية ومستحق عليها رسوم جمركية تقدر بـــ 50000 جنيه مصري.

تم ضبط المتحرى عنه حال قيادته للسيارة بدائرة قسم ثان سوهاج وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة وجار عرض المتهم والسيارة على النيابة العامة لتتولى التحقيق.