وذكر بيان للجهاز الروسي اليوم /الاثنين/ بأن رجال الأمن بالاشتراك مع عناصر من لجنة التحقيق والداخلية الروسية والحرس الوطني تمكنوا من وقف نشاط إجرامي لخلية سرية تعمل في العاصمة موسكو ومقاطعة موسكو وداغستان وكراسنويارسك ودائرة خانتي - مانسيسك ذات الحكم الذاتي،مشيرا إلى أن هذه الخلية قامت بجمع وتحويل الأموال لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أنه تم فتح قضايا جنائية ضد ستة مواطنين روس بموجب الجزء 1 من المادة 205.1 من قانون العقوبات الجنائية الروسي (المساعدة في الأنشطة الإرهابية)، موضحا أن المعتقلين تورطوا في نشاط مجموعة إجرامية، تمت إدانة أعضائها بتمويل منظمات إرهابية عاملة في سوريا.

وأشار إلى أنه خلال عمليات التفتيش تمت مصادرة وسائل اتصال وبطاقات مصرفية للدفه لدى المعتقلين، مؤكدا أن المعتقلين تمكنوا من جمع ما لا يقل عن 500 ألف روبل لمساعدة الجماعات الإرهابية.